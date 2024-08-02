Харрис получила необходимое число голосов для выдвижения в президенты

Камала Харрис заручилась достаточной поддержкой демократов для выдвижения

Фото: РИА «Новости»

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов на виртуальном голосовании демократов, чтобы стать кандидатом на пост президента США. Об этом заявили в нацкомитете Демократической партии.

Информацию официально подтвердил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник», — сказал он.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия на выборах 5 ноября. После этого была одобрена кандидатура Харрис от демократов. При этом ей еще нужно одержать победу в партийном праймеризе.

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