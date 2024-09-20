Харрис пригрозила расстрелом любому, кто вторгнется в ее дом

Камала Харрис пригрозила желающим ворваться в ее дом расстрелом и рассмеялась

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрели любого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщило издание Hill .

Вопрос об оружии возник, когда Харрис разговаривала с известной ведущей Опрой Уинфри на предвыборном мероприятии.

«Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен», — сказала кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Как отметили авторы материала, Харрис сказала это со смехом.

Политик собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg, переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос раскритиковала заявления Трампа и Харрис по Украине. По ее словам, кандидаты на пост главы Белого дома не имеют четкого понимания о роли США в украинском конфликте.