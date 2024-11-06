Агентство по кибербезопасности не нашло нарушений на выборах в США

Глава CISA Истерли: выборы президента в США прошли безопасно и без нарушений

Выборы президента в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявила глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

«В последние недели граждане страны объединились, чтобы отдать свои голоса на выборах 2024 года», — отметила она.

Истерли поблагодарила местные избирательные органы и сотни тысяч американцев, работавших на участках. По ее словам, CISA гордится сотрудничеством с ними.

Кроме того, Истерли сообщила о защите инфраструктуры выборов США, поэтому избирательное сообщество максимально готово к проведению честных и свободных выборов.

Глава CISA добавила, что местные органы власти сертифицируют результаты для гарантии того, что каждый поданный голос будет учтен.

Трамп объявил себя победителем голосования еще до преодоления необходимого барьера в 270 голосов выборщиков. Он пообещал положить конец всем военным конфликтам в мире.