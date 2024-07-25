Харрис опубликовала первое видео предвыборной кампании

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет участвовать в ноябрьских выборах главы государства. На своей странице в соцсети X политик опубликовала первое видео предвыборной кампании.

«Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США», — написала она.

Действующий президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки, но остался исполнять обязанности до конца срока. В качестве замены собственной кандидатуры политик выдвинул Камалу Харрис.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Дональда Трампа», — призывал Байден.

Как сообщал телеканал CNN, Харрис рассматривали как основного кандидата на замену Байдену, поскольку «она ведет активную кампанию под руководством президента».

Ранее Трамп раскритиковал возможную преемницу Байдена, назвав Харрис лгуньей и радикальной левой сумасшедшей. Вице-президент США в свою очередь набросилась на Трампа, утверждая, что политик не сможет достойно взять бразды правления в свои руки, так как он будет тянуть государство в прошлое, а не в будущее.