«Радикальная левая сумасшедшая». Трамп жестко высказался о Харрис

Вице-президент США Камала Харрис — лгунья и «радикальная левая сумасшедшая», которая уничтожит страну всего за год, если придет к власти. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, его процитировал телеканал ABC News .

Республиканец предупредил, что возможная преемница президента США Джо Байдена не обладает необходимыми компетенциями, и именно она стоит за его провалом.

«Как и продажный Джо Байден, Камала Харрис не годится на роль лидера», — подчеркнул Трамп.

Журналисты добавили, что политик за свое полуторачасовое выступление упомянул Харрис в негативном ключе десятки раз.

Ранее Трамп набросился с критикой на Байдена в соцсети TruthSocial. Он высказал мнение о выступлении главы государства в Овальном кабинете, назвав его «большим конфузом». Республиканец осудил не только «невнятную» речь «жуликоватого» Байдена, но и кандидатуру его преемницы. По словам Трампа, Харрис является лживым вице-президентом, позорящим страну.