Харрис набрала достаточно голосов для утверждения кандидатом в президенты США

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии. Об этом сообщил агентство Associated Press.

Харрис удалось получить 2471 голос делегатов Демпартии в рамках онлайн-голосования. Согласно партийным правилам, для утверждения требуется 1976 голосов.

Республиканцы в свою очередь раскритиковали Харрис за то, что она защищала Байдена и его способности выполнять работу президента.

Электронное голосование Демпартии за кандидатов в президенты и вице-президенты США состоится до 7 августа. Точную дату пока не назначили, сообщил председатель Национального комитета политического объединения Джейми Харрисон.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

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