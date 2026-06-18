Хантер Байден устроился на работу в центр для наркозависимых

Newsmax: сын Байдена нашел работу в центре реабилитации для наркозависимых в США

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер устроился на работу в наркологический реабилитационный центр в Южной Калифорнии. Об этом сообщило издание Newsmax .

По информации источника, Хантер Байден занимает посты исполнительного директора и советника при благотворительном фонде центра.

В апреле американские СМИ сообщали, что Хантер Байден покинул США на время судебного дела по накопленным долгам на 17 миллионов долларов.

С иском против сына бывшего президента обратилась адвокатская компания Winston & Strawn, защищавшая Байдена-младшего во время преследования по уклонению от налогов. Правозащитники утверждали, что клиент не заплатил им 50 тысяч долларов гонораров.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что обнаруженный в 2023 году кокаин в Белом доме принадлежал семье Байденов — либо Джо, либо Хантеру.