Трамп раскрыл, чей кокаин нашли в Белом доме

Трамп: найденный в 2023 году в Белом доме кокаин принадлежал Байденам

Кокаин, найденный в Белом доме в 2023 году, принадлежал бывшему президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Об этом в интервью изданию The Spectator рассказал президент США Дональд Трамп.

«Ну, либо Джо, либо Хантер. Может быть, и Джо», — заявил он, комментируя инцидент с кокаином.

Все отпечатки пальцев на месте, где нашли кокаин, были стерты, заявил Трамп и добавил, что разберется в этом деле.

Подозрительный белый порошок нашли в Белом доме в июле 2023 года. После этого объявили эвакуацию. Незадолго до инцидента в Белом доме видели Хантера Байдена.

Сына бывшего президента США уличили в трате сотни тысяч долларов на секс-услуги, наркотики и порно. С 2016 по 2019 год Хантер потратил 872 тысячи долларов.