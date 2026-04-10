Накопивший долгов на 17 миллионов долларов Хантер Байден уехал из США

Daily Mail: Хантер Байден покинул США во время суда по непогашенным долгам

Сын бывшего президента США Хантер Байден уехал из США во время судебного разбирательства по накопленным долгам в 17 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на заявление адвоката Барри Коберна сообщила газета The Daily Mail .

По данным издания, в суд с иском к сыну Джо Байдена обратилась адвокатская контора Winston & Strawn, выступавшая в защиту Байдена-младшего по делам об уклонении от налогов.

Бывшие защитники заявили, что их клиент не оплатил 50 тысяч долларов гонораров и накопившихся процентов.

Представляющий интересы Хантера Байдена адвокат Барри Коберн объявил, что его подзащитный находится за границей и не имеет возможности оплатить услуги.

В прошлом году сын экс-главы США публично признавался, что накопил долг в 17 миллионов долларов. Где именно сейчас проживает Хантер Байден, адвокат комментировать отказался.

Журналисты изучили социальные сети наследника бывшего американского лидера и выяснили, что в прошлом году он переехал в Кейптаун, где родилась его жена Мелисса.

Как отметили в редакции, Байден-младший далеко не бедствовал, потому что поселился в богатом районе Си-Пойнт.

Судя по последним снимкам из соцсетей, католическую Пасху Хантер Байден провел с родителями и другими членами семьи в Калифорнии. Кто именно оплатил его перелет из ЮАР в США, неизвестно.

В августе прошлого года представляющий интересы первой леди США Мелании Трамп адвокат подал в суд с требованием взыскать с сына бывшего лидера страны Хантера Байдена один миллиард долларов за клевету.

Причиной стало заявление сына политика, что действующего президента США Дональда Трампа с его супругой познакомил покойный финансист Джеффри Эпштейн.