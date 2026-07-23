Хантер Байден попытался продать свои картины за 54 тысячи долларов
Сын бывшего президента США Хантер Байден пытается продать написанные им картины за 54 тысячи долларов. Об этом написала газета New York Post.
В цену изделия Байден-младший включил возможность разговора, в котором он обещал рассказать покупателю о картине. Хантер Байден подключил к рекламной кампании блогеров-миллионников в попытках продвинуть свои работы.
В соцсети на Байдена с мая подписались около 335 тысяч подписчиков. Хантер позиционировал себя как художника и писателя.
Весной 2026 года сын бывшего президента США уехал из США во время судебного разбирательства по накопленным долгам в 17 миллионов долларов.
В июне появилась информация, что Байден-младший устроился на работу в наркологический реабилитационный центр в Южной Калифорнии. Он занимает посты исполнительного директора и советника при благотворительном фонде центра.