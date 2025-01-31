Попытки молдавских властей обвинить Россию в энергетическом кризисе в Приднестровье являются ложными. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

«На самом деле, это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», — опровергла дипломат обвинения Молдавии.

По мнению Захаровой, настоящие причины проблемы обусловлены безответственным отношением киевских властей, запретившим транзит российского газа. Чтобы исправить ситуацию, Украине нужно отменить это решение, а Молдавии — признать долг за потребленное топливо перед «Газпромом».

Правительство Молдавии выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для решения энергетического кризиса. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что, если молдавские политики не помешают, то прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели.