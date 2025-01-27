Глава Приднестровья Красносельский назвал срок возобновления прокачки газа

Прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели, если молдавские политики этому не помешают. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении поставок газа на территорию Приднестровья лежит на властях Молдавии.

«Если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдавии, в организации поставки, то по большому счету в конце недели газ может дойти до Приднестровья», — заявил Красносельский.

Глава непризнанной республики добавил, что поставками газа от европейского посредника займется «Молдовагаз». Приднестровский оператор со своей стороны гарантировал полную оплату.

На минувшей неделе в городах Приднестровья прошли акции протеста местных жителей, которые пожаловались на холод в квартирах из-за нехватки газа для тепловых станций. Участники митингов потребовали от властей Молдавии открыть прокачку газа.