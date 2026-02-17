Хаменеи заявил, что США не смогут уничтожить Иран

Американскому лидеру Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире телеканала IRIB .

«Президент США сказал, что США уже 47 лет не могут уничтожить Исламскую Республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты не сможешь», — заявил он.

Также иранский лидер отреагировал на угрозы со стороны Вашингтона. Он предупредил главу Белого дома, что даже самая сильная армия может получить такую пощечину, от которой потом не оправится.

Ранее правительство Израиля допустило, что США запросят прямое участие ЦАХАЛ в возможном ударе по Ирану. По данным Ynet, израильские военные уже не рассчитывают на локальные столкновения, а готовятся к полномасштабной войне в регионе. Для этого развернули семь батальонов ПВО, способных сдерживать затяжные обстрелы.