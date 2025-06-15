Хаменеи назвали следующей целью ЦАХАЛ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи может быть в списке целей израильской армии. Об этом сообщила газета
The Wall Street Journal.
Израильский чиновник рассказал, что аятолла не является неприкосновенным для ЦАХАЛ. Израиль планирует ударить как по военной, так и по политической устойчивости исламской республики, добавил собеседник агентства.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ атаковал иранские объекты, связанные с ядерной программой. Военные ликвидировали девять физиков-ядерщиков, а также
более 20 командиров Корпуса стражей исламской революции.
В ответ Иран
выпустил ракеты по территории Израиля. В результате пострадали более 100 человек.
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