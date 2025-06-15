Более 100 человек пострадали в Израиле после атаки Ирана

Более 100 человек пострадали в израильских городах Бат-Ям и Реховот

В израильских городах Бат-Ям и Реховот в результате иранского удара пострадали более 100 человек. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA.

«В Бат-Яме 74 человека получили ранения, в том числе трое — серьезные. В Реховоте 28 человек получили ранения, в том числе двое — серьезные», — сообщило издание.

Также известно о трех погибших.

Удар Ирана повредил крупный исследовательский центр в Реховоте. В одном из зданий, где располагалась лаборатория, разгорелся пожар. По данным издания Al Jazeera, внутри здания оказались заблокированы люди.

Система «Железный купол» не предназначена для сбивания баллистических ракет, рассказал израильский политолог. Армия обороны Израиля не смогла защитить своих граждан, иранские ракеты падали в центре страны.