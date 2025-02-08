ХАМАС заявил о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил представитель организации Сами Абу Зухри в интервью турецкой газете Hürriyet .

«Мы, ХАМАС, полны решимости выполнить оставшуюся часть первой фазы и готовы начать переговоры по второй фазе», — подчеркнул Зухри.

С 19 января в Газе действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок. Американцы готовы начать расчистку анклава от неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее Трамп подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран. Лидер США выразил надежду, что этими мерами придется пользоваться не «слишком часто».