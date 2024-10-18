ХАМАС признал гибель Синвара

Палестинская организация ХАМАС подтвердила факт смерти Яхьи Синвара, который занимал пост главы политического бюро. Заявление сделал его заместитель Халиль аль-Хайя.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», — процитировал его канал Al Aqsa.

По его словам, Синвар погиб в бою.

С августа политическое руководство ХАМАС возглавлял Синвар. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.

В организации ХАМАС обратили внимание на деятельность Синвара. Он выступал против проектов, инициированных США, и сионистской оккупации. Представители движения выразили намерение и дальше «оказывать помощь палестинскому народу».

Ранее востоковед Борис Долгов предположил, что ХАМАС ответит Израилю на ликвидацию Синвара. Он считает, что группировка может использовать точно такую же тактику, по которой действуют израильтяне. Синвара ликвидировали во время перестрелки на юге сектора Газа.