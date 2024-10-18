Встреча с лидером ХАМАС стала для израильских военных сюрпризом

NYT: бойцы ЦАХАЛ не ожидали встречи с убитым ими лидером ХАМАС Синваром

Ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара стала неожиданностью для израильских солдат. Об этом сообщило The New York Times .

По данным издания, военнослужащие ЦАХАЛ патрулировали местность на юге сектора Газа, когда наткнулись на бойцов ХАМАС. Началась перестрелка.

«Когда пыль осела и солдаты начали обыскивать здание, они нашли тело, имевшее поразительное сходство с тем, кого они не ожидали увидеть, за кем их страна охотилась с 7 октября 2023 года — Яхья Синвар, лидер ХАМАС», — сообщил автор статьи.

Однако, по мнению издания, Израиль на этом не успокоится и продолжит боевые действия, пока полностью не ликвидирует движение.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры последних минут жизни Синвара. Лидера палестинского движения ликвидировал снайпер.