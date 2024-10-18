Востоковед Долгов высказал мнение, что ХАМАС ответит Израилю на ликвидацию Синвара

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что ХАМАС ответит Израилю после ликвидации их главы политбюро Яхьи Синвара.

Он считает, что группировка может использовать точно такую же тактику, по которой действует еврейское государство. Востоковед добавил, что убийства руководителей исламских группировок не приводят к деградации этих сил.

ХАМАС выберет и поставит нового руководителя на место Синвара, сообщил Долгов.