ХАМАС поставил условие для освобождения двух заложников из России

Радикальное палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, но для этого необходимо прекращение огня в Газе. Об этом сообщил заместитель главы МИД Михаил Богданов, его слова передало РИА «Новости» .

«У нас остались Лобанов и Труфанов — два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили — с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан», — сказал он.

По словам Богданова, представители ХАМАС обещали освободить заложников из России. Сейчас они не могут передать их представителям Международного комитета Красного Креста, потому что анклав продолжают обстреливать.

Ранее полицейские Израиля опубликовали видео со спасением четверых заложников, которых группировка ХАМАС пленила на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов.