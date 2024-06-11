Израиль показал видео с освобождением россиянина из плена ХАМАС

ЦАХАЛ показал кадры эвакуации россиянина и еще трех заложников из Газы

Спецподразделение полиции Израиля опубликовало кадры спасения четверых заложников, которых группировка ХАМАС взяла в плен на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Видео разместили «Известия» .

Один из освобожденных — уроженец Сестрорецка Андрей Козлов. Как сообщил 78.ru , он подрабатывал на фестивале Nature Party возле города Офаким. Молодой человек с 2022 года жил в Израиле и уже успел получить гражданство.

На записи видно, что военные пытаются попасть в один из домов, где нашли заложников. Россиянина они звали по имени.

О том, что Козлов попал в число заложников, ЦАХАЛ оперативно сообщил его родным. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживало связь с родителями мужчины. Россиянин едва не расплакался при встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, когда тот приехал навестить освобожденных.

Ранее израильская армия обнаружила в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук. Девушку обезглавили.