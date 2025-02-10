ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия и отказался освобождать заложников

Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило The Times of Israel.

По данным издания, запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников перенесли «до дальнейшего уведомления».

Представитель «Бригад Аль-Кассам» Худайфа Кахлут заявил, что за последние три недели Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки.

«Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов и отсутствие разрешения на доставку гумпомощи», — подчеркнул он.

Теперь радикалы требуют от Израиля компенсации ущерба, причиненного из-за несоблюдения им соглашения по Газе, только после этого ХАМАС освободит заложников.

Глава Минобороны Израиля Кац обвинил ХАМАС в нарушении сделки по Газе. Он отметил, что израильская армия получила приказ подготовиться к любым возможным сценариям.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.