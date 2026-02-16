Хакеры взломали секретные архивы Palantir. Как это стало возможно?

Дотком: хакеры взломали Palantir, которая разрабатывает ПО для спецслужб

Бывший хакер и предприниматель Ким Дотком заявил о взломе компании Palantir. Она разрабатывает аналитическое программное обеспечение для военных ведомств и спецслужб, в том числе ЦРУ.

«По имеющимся данным, компания Palantir подверглась хакерской атаке. Для получения доступа с правами суперпользователя был использован искусственный интеллект», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Хакеры утверждают, что обнаружили масштабную слежку, которую ведут Питер Тиль и Алекс Карп за мировыми лидерами и промышленными магнатами. У них есть тысячи часов расшифрованных разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска и огромный архив компрометирующих материалов.

«Компания Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ для разгрома России. Они считают, что до победы остался год», — написал Дотком об обнаруженной хакерами информации.

По полученным данным, сейчас Россию отвлекают бессмысленными мирными переговорами.

Дотком добавил, что хакеры планируют передать данные России и Китаю, его выбрали доверенным партнером для их публикации, но он не участвовал во взломе.

Ранее хакеры заявили, что взломали Pornhub и украли данные премиум-пользователей. Они потребовали выкуп в криптовалюте, угрожая опубликовать всю базу.