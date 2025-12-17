Хакеры украли данные пользователей Pornhub и затребовали выкуп

Хакеры заявили, что взломали сайт Pornhub и украли данные премиум-пользователей. Об этом сообщило агентство Reuters .

Теперь они требуют выкуп в криптовалюте, угрожая опубликовать всю базу.

Несколько пользователей, имена которых фигурируют в опубликованной части списка, на условиях анонимности подтвердили агентству подлинность информации.

