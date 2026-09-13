Хакеры раскрыли отчеты об уязвимости Берлина перед беспилотниками

Хакеры, взломавшие внутреннюю сеть сената Берлина, опубликовали конфиденциальные отчеты об угрозе беспилотников для инфраструктуры немецкой столицы. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, злоумышленники получили доступ к 5,79 терабайта информации. Среди опубликованных материалов оказались сотни документов о полетах беспилотников и безопасности воздушного движения.

В одном из секретных отчетов Совместного высшего авиационного управления Берлина и Бранденбурга за ноябрь 2025 года говорилось, что беспилотники могли в любой момент доставить опасные предметы в охраняемую зону.

Документ также содержал результаты 19-дневного мониторинга, который проводили летом 2025 года. За это время специалисты зафиксировали 2093 полета беспилотников в радиусе 30 километров от берлинского аэропорта. Авиационные власти вместе с федеральной полицией выявили опасные случаи и определили несколько зон, где БПЛА угрожали регулярному воздушному движению.

Власти Берлина узнали о кибератаке 14 августа. После взлома Rhysida потребовала у Сената два миллиона евро и отвела время до середины дня 4 сентября. В случае отказа хакеры пригрозили опубликовать украденные сведения, однако власти не согласились выполнять требования группировки.

Ранее немецкие СМИ предположили, что крупнейшая утечка данных в могла произойти из-за фишингового письма, которое хакеры из группировки Rhysida направили сотруднику транспортного управления.