Хакеры раскрыли отчеты об уязвимости Берлина перед беспилотниками
Bild: хакеры опубликовали секретные данные об угрозе беспилотников для Берлина
Хакеры, взломавшие внутреннюю сеть сената Берлина, опубликовали конфиденциальные отчеты об угрозе беспилотников для инфраструктуры немецкой столицы. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, злоумышленники получили доступ к 5,79 терабайта информации. Среди опубликованных материалов оказались сотни документов о полетах беспилотников и безопасности воздушного движения.
В одном из секретных отчетов Совместного высшего авиационного управления Берлина и Бранденбурга за ноябрь 2025 года говорилось, что беспилотники могли в любой момент доставить опасные предметы в охраняемую зону.
Документ также содержал результаты 19-дневного мониторинга, который проводили летом 2025 года. За это время специалисты зафиксировали 2093 полета беспилотников в радиусе 30 километров от берлинского аэропорта. Авиационные власти вместе с федеральной полицией выявили опасные случаи и определили несколько зон, где БПЛА угрожали регулярному воздушному движению.
Власти Берлина узнали о кибератаке 14 августа. После взлома Rhysida потребовала у Сената два миллиона евро и отвела время до середины дня 4 сентября. В случае отказа хакеры пригрозили опубликовать украденные сведения, однако власти не согласились выполнять требования группировки.
Ранее немецкие СМИ предположили, что крупнейшая утечка данных в могла произойти из-за фишингового письма, которое хакеры из группировки Rhysida направили сотруднику транспортного управления.