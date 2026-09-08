Названа возможная причина крупнейшей утечки данных в истории Берлина

Источником крупнейшей утечки данных в сенате Берлина могло стать фишинговое письмо от хакерской группировки Rhysida, пришедшее на электронную почту сотрудника транспортного управления. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel .

Около 1,4 миллиона файлов сената Берлина появились в даркнете. Хакеры из группировки Rhysida утверждали, что слили данные, так как не получили от властей выкуп в размере двух миллионов евро.

Сенат Берлина инициировал проверку. Оценить масштабы утечки данных поручено американской компании Crowdstrike. По предварительной версии, источником стало письмо с фишинговой ссылкой.

«Сотрудник ведомства сената по вопросам транспорта не распознал фишинговое письмо и, ничего не подозревая, перешел по ссылке. Один неверный клик — и началась, вероятно, самая серьезная хакерская атака в истории Берлина», — сообщил автор статьи.

Ранее крупная утечка данных вскрылась в США. Она произошла перед президентскими выборами 2020 года.