Хакеры получили данные о частях ВСУ, закупающих антидроновые комплексы Piranha

Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили информацию о подразделениях ВСУ, закупающих передовую антидроновую систему Piranha. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель одной из группировок.

По словам собеседника агентства, активнее всего заказывают модель Piranha DF-M. Эта система блокирует частоты на трех каналах и имеет ресурс подавления до 150 метров. Комплекс может работать круглосуточно с перерывом на 15 минут каждый час. Стоимость системы составляет около миллиона гривен.

«Вместе с данными о самом комплексе и ходе испытаний мы обнаружили информацию о ВСУ, которые активно платили за доставку новой разработки. Среди них и обычные военные части и штурмовые бригады, вплоть до украинских фондов», — отметил хакер.

В базе данных также указана информация о сроке завершения сделок, о моделях и количестве экземпляров, добавил взломщик.

Накануне хакеры из нескольких группировок взломали серверы портов Одессы и Николаева и получили доступ к секретной информации.