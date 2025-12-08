Хакеры взломали серверы портов Одессы и Николаева

Хакеры из нескольких группировок взломали серверы портов Одессы и Николаева и получили доступ к секретной информации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В частности, удалось узнать, что за охранное обеспечение порта Одессы отвечает 37-летний уроженец Крыма Роман Ситовский. Кроме того, сотрудники распечатывали номера машин сотрудников местного ТЦК, чтобы прятаться от мобилизации.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ответ на пиратство в Черном море Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и кораблям, которые в них заходят. Самым радикальным решением, по его словам, станет полностью отрезать Украину от морского побережья.