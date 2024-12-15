Из-за проводимой Германией экономической политики предприятия страны оказались «загнаны в угол». Об этом газете Bild заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Он прокомментировал влияние исчезновения дешевого российского газа на немецкую бизнес-модель. По его словам, ФРГ является экспортным государством, нуждающемся в открытых рынках. Избранный президент США Дональд Трамп закрывает рынки, и то же самое делают власти КНР, подчеркнул вице-канцлер.

Хабек объяснил, что лоббирование Китаем своих электрокаров стало одной из главных проблем немецкого автопрома.

«Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не введет экономические ограничения против России. Порядка 56,15% компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) принадлежат находящимся под санкциями США «Газпрому» и «Газпром нефти».