Гуцул потребовала открытого суда по поводу своего ареста

Гуцул заявила, что суд по вопросу продления ее ареста должен быть открытым

«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду о выдвигаемых против меня обвинениях», — заявила она журналистам.

В итоге у здания суда в Кишиневе собрались люди, они устроили акцию протеста в поддержку Гуцул и потребовали справедливого суда.

Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску заявил, что прокуроры потребовали у судей продлить арест Гуцул еще на 20 суток — решили подстраховаться, потому что прежний истечет 14 апреля. По словам Фотеску, по закону прокуратура не может требовать ужесточения уже имеющегося ареста.

Ранее Гуцул заявила, что сфабрикованное уголовное дело не заставит ее отказаться от прекращения борьбы. Она призвала сторонников отстаивать право народа на честность и сражаться за интересы автономии.