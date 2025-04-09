Гуцул перевели под домашний арест

Суд Кишинева 9 апреля принял решение о переводе главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул под домашний арест. Об этом сообщило издание Pravda .

«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров и применить в отношении Евгении Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в инстанции.

Молдавская прокуратура ранее отправила в суд ходатайство о продлении арест Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди представителей оппозиции и ее сторонников.

Арест главы Гагаузии на 20 суток завершался 14 апреля, но 9 апреля прокуратура подала запрос о продлении срока содержания под стражей.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ей предъявили обвинения в нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии и нарушениях при финансировании партии «Шор», запрещенной в Молдавии.