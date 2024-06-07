Поддержавший Украину Милей не приедет на саммит в Швейцарии

Nacion: президент Аргентины Милей не приедет на встречу G7 и саммит в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей резко изменил планы на июнь. Он передумал ехать на саммит G7 в Италии и конференцию по Украине в Швейцарии, сообщила газета La Nacion .

Милей планировал совершить длительную поездку в Европу. Однако по соображениям «местной повестки» график президента перестроили. Правительство сообщило, что он отправится за границу дважды — с 12 по 15 июня и с 22 по 24 июня.

Это решение удивило посольство Аргентины в Италии, ведь премьер-министр Джорджия Мелони лично пригласила Милея на саммит G7. Президент отказался участвовать в украинской конференции в Швейцарии ради национальных праздников в Аргентине 17 и 20 июня — Национального дня латиноамериканской свободы и Дня флага.

Милей не раз проводил переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предлагал организовать в Аргентине саммит в поддержку Украины. Под его руководством страна передумала вступать в БРИКС и взяла курс на интеграцию с НАТО.