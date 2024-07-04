Гутерриш заявил о миротворческих возможностях ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает силой и влиянием для установления мира в регионах, где сейчас продолжаются конфликты и боевые действия. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на саммите в Астане выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо добиться мира на Ближнем Востоке, на Украине, в Африке и Афганистане.

«Нам нужен мир на Ближнем Востоке, начиная с немедленного прекращения огня в Газе. Нам нужен мир на Украине, основанный на уставе ООН. Нам нужен мир от Судана до Сахеля, от Демократической Республики Конго до Сомали, от Мьянмы до Гаити. Нам нужен мир в Афганистане», — заявил Гутерриш.

Председатель ООН заявил, что международная организация готова к сотрудничеству с ШОС для борьбы с терроризмом и установления мира во всех горячих точках. Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества обладает силой и ответственностью, чтобы добиться успеха и создать систему многосторонних отношений для устойчивого развития всего мира и реализации прав человека.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС в Астане поблагодарил участников встречи за предложения по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что все идеи и инициативы учтут при согласовании мирного плана.

Глава государства напомнил, что Россия всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, но пока не получила согласия от Украины сесть за стол переговоров.