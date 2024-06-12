Индия поучаствует в швейцарской конференции по Украине

Индия примет участие в так называемой мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы индийского МИД Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирном саммите, который должен пройти в Швейцарии, на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идет», — процитировало его РИА «Новости».

Решение о том, кто будет представлять Индию, пока не принималось. Кватра пообещал сообщить об это дополнительно.

Первый замглавы МИД также рассказал, что премьер-министр Индии Наренда Мори, вероятно, обсудит тему украинского конфликта на полях саммита «Большой семерки». В той части саммита, в которой он будет участвовать, этот вопрос затрагивать не планируют, но будет «вполне естественно», если острая тема всплывет во время дискуссий, бесед и встреч.

Ранее стало известно, что на конференцию в Швейцарии отправится президент Аргентины Хавьер Милей. СМИ отметили, что он принял решение буквально в последнюю минуту.