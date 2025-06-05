Грузовое судно с тысячами авто бросили в океане

Bloomberg: в Тихом океане загорелось грузовое судно с 3 тысячами автомобилей

В Тихом океане недалеко от Аляски загорелось китайское грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту. Спасатели не смогли потушить огонь, эвакуировали членов экипажа и бросили догорающий автовоз, сообщило агентство Bloomderg .

Возгорание началось, когда судно проплывало примерно в 480 километрах к югу от острова Адак на Аляске в сторону Мексики. Локализовать огонь не удалось, поэтому береговая охрана США эвакуировала 22 членов экипажа на оказавшееся неподалеку торговое судно.

Morning Midas с тремя тысячами машин, в том числе 800 электромобилей, продолжило гореть в Тихом океане. Представитель международной компании по управлениями морскими перевозками Zodiac Maritime отказался уточнить, кому принадлежал груз.

Пожар могли усугубить литий-ионные аккумуляторы на электромобилях. Из-за цепных реакций распространение пламени могло ускориться, а температура горения повыситься. Это сделало тушение еще более сложным и опасным.

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