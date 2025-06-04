Рыболовное судно с российскими моряками загорелось в Японском море

ТАСС: 17 российских моряков спасли с горящей шхуны «Айсберг» в Японском море

В Японском море загорелась рыболовная шхуна «Айсберг», спасли 17 человек экипажа. Об этом ТАСС сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Пожар произошел на судне, когда оно находилось на удалении 250 морских миль к югу от Владивостока. Шхуна зарегистрированы в морском порту Корсаков, судовладелец — ООО «ДВ-флот».

«Экипаж — 17 человек россиян — покинул борт на двух плотах. Транспортный рефрижератор „Остров Ионы“, получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа», — уточнил Пирожков.

По предварительной информации, члены экипажа не пострадали, в медпомощи не нуждаются. Судовладелец «Айсберга» занялся вопросом о буксировке аварийной шхуны в порт, а «Остров Ионы» следует в корейский порт Пусан.

До происшествия на «Айсберге» еще одно российское судно привлекло внимание надзорных органов. В конце мая на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление туристов, сообщило издание Ura.ru.

Ранее в Северном море у английского побережья столкнулись грузовое судно и нефтяной танкер. Суда охватил пожар.