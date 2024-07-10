RT: российские ученые получили биоуголь для литийионных аккумуляторов

Исследователи из нескольких российских научных учреждений, включая Сахалинский государственный университет, Федеральный исследовательский центр химической физики и медицинской химии РАН, а также Дальневосточный федеральный университет, создали инновационный материал из морских организмов для использования в энергоаккумулирующих системах. Об этом сообщил RT со ссылкой нвМинистерство образования и науки России.

В ходе работы ученые произвели биоуголь из разнообразных морских растений методом пиролиза при отсутствии кислорода и высокой температуре. Полученное вещество может служить анодным материалом для литий-ионных батарей. Экологическая чистота таких материалов, их природное происхождение и безопасность при производстве и утилизации делают их привлекательными для химиков.

Уголь, благодаря своим уникальным химическим свойствам, уже давно используется как анод в аккумуляторах. Его эффективность как анодного материала зависит от его состава и исходного растительного материала. Исследования показали, что биоуголь, полученный из морских водорослей, является обещающим материалом для создания экологически чистых и устойчивых источников энергии, способствующим производству мощных и долговечных литий-ионных аккумуляторов с минимальным воздействием на окружающую среду.