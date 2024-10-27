«Грузинская мечта» получила 53,6% голосов после обработки 80% бюллетеней

Центризбирком Грузии заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ЦИК, после подсчета данных с 2485 участков, «Грузинская мечта» получила свыше 874 тысяч голосов, то есть чуть меньше 53,6%.

В грузинский парламент также попадают ключевые оппозиционные партии, которые преодолели пятипроцентный барьер.

«Единство — Национальное движение» набрало около 9,9% голосов, «Коалиция за перемены» получила около 11%, «Сильная Грузия» — около 8,8%, а центристская партия «За Грузию» — около 7,9%.

Ранее грузинские оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК итоги парламентских выборов.

Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Елене Хоштария заявила, что партия не признала предварительные данные ЦИК, по которым на выборах лидирует «Грузинская мечта», поэтому с 27 октября члены политсилы со своими сторонниками начнут уличные протесты.