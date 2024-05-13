Грузия приняла в третьем чтении законопроект об иноагентах | 360°

Мир 13 мая 2024, 13:26 Грузия приняла в третьем чтении законопроект об иноагентах Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах Unsplash

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Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах. Об этом рассказала оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Заседание комитета началось в 09:00 (08:00 по московскому времени — прим. ред.) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет (грузинского парламента — прим. ред.) подписал документ за две минуты», — заявила Херхеулидзе.

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Данный проект вызвал протесты в грузинском обществе. Самый массовый митинг против закона об иностранных агентах прошел в Тбилиси 11 мая. В акции участвовали тысячи людей. Они собрались на площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро «300 Арагвинцев».

Ранее делегация правительства Грузии отказалась от визита в США из-за условия пригласившей стороны о приостановке рассмотрения законопроекта об иноагентах. Власти сочли их выдвижение неприемлемым.