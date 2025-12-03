Папуашвили: ЕС и нанятые им НПО должны извиниться за ложь о химоружии в Грузии

Власти Грузии не использовали при подавлении протестов в 2024 году химическое оружие. Би-би-си выпустила фейковый репортаж по заказу Евросоюза, который должен покаяться и принести извинения, заявил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщил местный Первый канал .

Он отверг обвинения в использовании боевого отравляющего вещества под названием «камит» для разгона протестующих в 2024 году. Папуашвили обвинил Евросоюз в ведении гибридной войны против Грузии, распространении ложных нарративов и пропаганде.

«Меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО», — сказал политик.

Журналисты Би-би-си утверждали, что при подавлении протестов применялось химическое оружие времен Первой мировой войны. Источниками информации выступали педиатр Константин Чахунашвили, бывший начальник Управления специальных операций Лаша Шергелашвили и эксперт Кристофер Холстеге. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал это ложью, партия «Грузинская мечта» объявила об инициировании судебного процесса против СМИ в международных судах.

Боевые отравляющие вещества использовали Вооруженные силы Украины в зоне СВО. На освобожденных Россией территориях специалисты нашли взрывные устройства с токсичными химикатами и оборудование.