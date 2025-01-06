Новая волна массовых протестов началась в Грузии

Жители Тбилиси устроили новую антиправительственную демонстрацию в центре города. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило РИА «Новости» .

Протестующие уже перекрыли проспект Руставели, где расположено большое число правительственных учреждений. Участники акции планируют пройти маршем до здания грузинского парламента.

По данным агентства, к демонстрантам присоединятся и участники рождественских шествий, которые проходят в разных церквях грузинской столицы.

Протесты в Грузии начались 26 октября 2024 года — сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия страны. Оппозиция сочла выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединялась Саломе Зурабишвили, также не признавшая официальные результаты выборов.

Сама Зурабишвили покинула президентский дворец в конце декабря. Новым главой Грузии парламент выбрал бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, что также вызвало серию протестных акций по всей стране.