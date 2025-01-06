Новая волна массовых протестов началась в Грузии
В Тбилиси началась антиправительственная акция
Жители Тбилиси устроили новую антиправительственную демонстрацию в центре города. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило РИА «Новости».
Протестующие уже перекрыли проспект Руставели, где расположено большое число правительственных учреждений. Участники акции планируют пройти маршем до здания грузинского парламента.
По данным агентства, к демонстрантам присоединятся и участники рождественских шествий, которые проходят в разных церквях грузинской столицы.
Протесты в Грузии начались 26 октября 2024 года — сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия страны. Оппозиция сочла выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединялась Саломе Зурабишвили, также не признавшая официальные результаты выборов.
Сама Зурабишвили покинула президентский дворец в конце декабря. Новым главой Грузии парламент выбрал бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, что также вызвало серию протестных акций по всей стране.