Грузия не отказалась от курса на евроинтеграцию

Власти Грузии не отказались от курса на евроинтеграцию и готовы сделать все необходимое для членства в Евросоюзе. Об этом на брифинге после прошедших 14 декабря президентских выборов заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привело РИА «Новости» .

В субботу в Грузии прошли выборы главы государства, на пост избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта»Михаила Кавелашвили.

«Наша цель — евроинтеграция, мы сделаем все для этого. Но наши территориальная целостность, независимость и суверенитет не могут быть предметом компромисса, а все остальное — тема для обсуждения. У нас есть красные линии, но мы готовы сделать все, чтобы Грузия в итоге стала членом Евросоюза, к 2030 году это абсолютно реально», — сказал Кобахидзе.

Ранее премьер-министр заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента.