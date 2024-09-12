Груз с оружием под видом сантехники доставили в Белоруссию

Белорусские таможенники изъяли оформленный под сантехнику груз с оружием

Оформленную под сантехнику посылку задержали на пункте контроля в аэропорту Минска. Сканирование показало, что содержимое не соответствует оформленным документам. При вскрытии груза таможенники обнаружили оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

В ведомстве заявили, что вместо заявленной в документах сантехники в посылке нашли переделанный в боевой сигнальный пистолет МР-371, кобуру, два магазина и 19 патронов.

После задержания в Минске получателя посылки объем изъятого оружия вырос. У заказчика «сантехники» нашли 30 составных частей для огнестрелов и более 950 единиц боеприпасов.

В конце мая московские таможенники задержали пришедшего отправить груз в США уроженца Симферополя. Как сообщили в пресс-службе ФТС, мужчина пришел с коробками, в которых находился бронежилет, прибор ночного видения, военная форма и специальные средства.

В ходе обыска арендованного задержанным склада правоохранители нашли оружие. В результате против симферопольца завели уголовное дело о контрабанде боеприпасов.