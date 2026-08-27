«Грубо нарушают право». В ООН отреагировали на удар по автобусу в ЛНР

Дюжаррик: атаки на гражданских и инфраструктуру в ЛНР нужно прекратить

Нападения на гражданских лиц и объекты инфраструктуры необходимо немедленно прекратить. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, чьи слова привел ТАСС .

Он сообщил, что в ООН знают об атаке на рейсовый автобус. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выражал серьезную обеспокоенность продолжающимся обострением конфликта.

«Атаки в отношении гражданского населения и инфраструктуры представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни совершались, их необходимо прекратить немедленно», — сказал представитель ООН.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели девяти пассажиров автобуса, который следовал из Лисичанска в Стаханов. Еще шесть человек получили ранения.