Гроза и шквалистый ветер оставили жителей Молдавии без света

Premier Energy: в Молдавии частично отключили электричество из-за грозы

Andrea Fasani/Keystone Press Agency
Фото: Andrea Fasani/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 88 населенных пунктах Молдавии частично нет электричества. Об этом сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны — компания Premier Energy в Telegram-канале.

Неполадки в электрической сети вызвали шквалистый ветер и дожди с грозами. В некоторых местах оборвало провода.

«Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей», — передало предприятие.

Жителей попросили быть особенно внимательными и осторожными: не наступать на провода и не лезть в электрические установки, а также следить за детьми и животными.

Ранее электричество пропало в нескольких районах Сухума из-за непогоды. Повредило высоковольтную линию на 220 кВ. До этого мощный ураган прошелся по Абзелиловскому району Башкирии. Воздушный вихрь сломал дорожные знаки, вырвал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и несколько машин.

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