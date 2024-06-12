Гроза и шквалистый ветер оставили жителей Молдавии без света

В 88 населенных пунктах Молдавии частично нет электричества. Об этом сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны — компания Premier Energy в Telegram-канале .

Неполадки в электрической сети вызвали шквалистый ветер и дожди с грозами. В некоторых местах оборвало провода.

«Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей», — передало предприятие.

Жителей попросили быть особенно внимательными и осторожными: не наступать на провода и не лезть в электрические установки, а также следить за детьми и животными.

Ранее электричество пропало в нескольких районах Сухума из-за непогоды. Повредило высоковольтную линию на 220 кВ. До этого мощный ураган прошелся по Абзелиловскому району Башкирии. Воздушный вихрь сломал дорожные знаки, вырвал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и несколько машин.