Немецкий бизнесмен и создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Дотком) назвал президента России Владимира Путина шахматным гроссмейстером после того, как он поддержал кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалу Харрис на предстоящих выборах. Предприниматель оставил пост в соцсети Х .

«Путин поддержал Камалу Харрис. Гроссмейстер шахмат», — написал он и оставил подмигивающий смайл.

Во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что заразительный смех Харрис говорит о ее хорошем состоянии дел. По этой причине он выразил надежду на то, что в случае ее победы на выборах против России больше не будут вводить санкции.

Политолог-американист Константин Блохин назвал слова Путина о поддержке Харрис «тонким политическим троллингом». По его словам, если кресло президента США займет Харрис, основные решения все равно будет принимать советник по нацбезопасности и госсекретарь, а не она.