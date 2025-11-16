Гросси пообещал посетить Россию в следующем году

Гросси заявил, что приедет в Россию до выборов генсека ООН в 2026 году

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил РИА «Новости» о своем намерении посетить Россию в ближайшее время. Он отметил, что плотное сотрудничество агентства с российской стороной делает этот визит неизбежным.

В пятницу Гросси побывал в Калининграде. Там он встретился с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и другими официальными лицами. В 2026 году пройдут выборы генсека ООН, и Гросси намерен в них участвовать.

«Несомненно (вернусь в Россию до выборов генсекретаря — прим. ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка», — сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

Гросси заявил, что с удовольствием посетит Россию вновь.

Ранее Гросси заявил о достижении соглашения о локальном режиме тишины в районе Запорожской АЭС для обеспечения безопасности ремонтных работ. Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности.

В конце сентября Запорожская АЭС пострадала от удара ВСУ по линии электропередач. Станцию перевели на резервное питание, используя дизель-генераторы.