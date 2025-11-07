Гросси заявил о прекращении огня у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии достигло соглашения о локальном режиме тишины в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси .

«Еще одно локализованное прекращение огня вступило в силу в районе Запорожской атомной электростанции, что открывает возможность для проведения ремонта» — сказал он.

Гросси отметил, что благодаря режиму тишины будет обеспечена безопасность специалистов во время ремонтных работ, направленных на усиление подключения АЭС к энергосети и предотвращение аварии.

Гендиректор МАГАТЭ указал на конструктивное сотрудничество двух сторон в этом вопросе, однако общая ситуация с ядерной безопасностью на электростанции остается крайне нестабильной.

В конце сентября Запорожская АЭС получила повреждения после ВСУ по ЛЭП. После этого станцию перевели на резервное питание от резервных дизель-генераторов.