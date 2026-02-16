Гросси обсудил с главой МИД Ирана техвопросы перед переговорами в Женеве

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X о рабочей встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны провели технические консультации в преддверии переговоров, которые запланированы на 17 февраля в Женеве.

«Завершил углубленные технические консультации с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи», — написал глава МАГАТЭ.

Аракчи ранее заявлял, что Тегеран намерен провести технические дискуссии с МАГАТЭ по вопросам ядерной энергетики перед переговорами с США. Также глава иранского внешнеполитического ведомства утверждал, что Иран продолжит обогащать уран, несмотря на риск конфликта с Вашингтоном.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал Bloomberg, что Вашингтон работает над возможной сделкой с Ираном, а ближайшие встречи покажут, удастся ли добиться прогресса. Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп выражал заинтересованность в соглашении с Тегераном.