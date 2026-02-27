Грюнбаум отказался комментировать участие в переговорах с Дмитриевым

Комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум пока не готов давать комментарии касательно своей встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Женеве. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«Пока не в положении делиться», — сказал он.

До этого стало известно, что в четверг Дмитриев встретился с представителями американской стороны в Женеве. Также ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером планируют провести переговоры в четверг с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Ранее Кирилл Дмитриев раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за планы передать Украине ядерное оружие. Он призвал политика покинуть пост.